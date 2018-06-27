Супрун отчиталась, что уже 10 миллионов украинцев подписали декларации с врачами
Число украинцев, которые подписали декларацию с врачом первичного звена, превысило 10 миллионов человек.
Об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.
"10 миллионов украинцев выбрали своих врачей! Это прежде всего жители тех областей, городов и сел, которые хорошо подготовились к трансформации системы здравоохранения. Области-чемпионы кампании, которые выбирали врачей активнее, - это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черниговская и Житомирская", - написала Супрун.
По ее словам, кампания движется неравномерно.
"Находясь в одинаковых условиях вместе с другими регионами, Сумская, Закарпатская, Черкасская и Одесская области очень отстают", - отметила она.
Супрун подчеркнула, что до 2019 года все государственные и коммунальные медучреждения первички должны перейти на новую модель финансирования, а значит, подняться к новым стандартам предоставления услуг.
Фото: facebook.com
По состоянию на утро 27 июня на сайте электронной системы e-Health зарегистрированы 1 262 медицинских учреждения, 22 098 врачей первичного звена и 10 341 520 пациентов, которые уже имеют заключенную декларацию.
Кампания "Доктор для каждой семьи" стартовала в Украине 2 апреля.
Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве рассказали, как будут лечить пациентов без декларации.
Также в июле в Украине начнется вторая волна подачи медицинских деклараций.