Число украинцев, которые подписали декларацию с врачом первичного звена, превысило 10 миллионов человек.

Об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"10 миллионов украинцев выбрали своих врачей! Это прежде всего жители тех областей, городов и сел, которые хорошо подготовились к трансформации системы здравоохранения. Области-чемпионы кампании, которые выбирали врачей активнее, - это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черниговская и Житомирская", - написала Супрун.

По ее словам, кампания движется неравномерно.

"Находясь в одинаковых условиях вместе с другими регионами, Сумская, Закарпатская, Черкасская и Одесская области очень отстают", - отметила она.

Супрун подчеркнула, что до 2019 года все государственные и коммунальные медучреждения первички должны перейти на новую модель финансирования, а значит, подняться к новым стандартам предоставления услуг.

Фото: facebook.com

По состоянию на утро 27 июня на сайте электронной системы e-Health зарегистрированы 1 262 медицинских учреждения, 22 098 врачей первичного звена и 10 341 520 пациентов, которые уже имеют заключенную декларацию.

Кампания "Доктор для каждой семьи" стартовала в Украине 2 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве рассказали, как будут лечить пациентов без декларации.

Также в июле в Украине начнется вторая волна подачи медицинских деклараций.