В Украине на данный момент около 346 000 человек употребляют наркотики инъекционно .

Об этом на брифинге сказала начальник сектора заместительной терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Ирина Иванчук, пишет "Укринформ".

"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 000 лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеют синдром зависимости от этих веществ. В то же время мы понимаем, что в течение последних лет в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с разными путями употребления, поэтому количество лиц, которые употребляют наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно", - сказала Иванчук

Она отметила, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, инфекций, передающихся половым путем. По словам эксперта, связь в этом случае обусловлена использованием нестерильных инструментов при иньекционнном употреблении, а также опасными сексуальными практиками, которые распространены у наркозависимой молодежи, в частности употребление наркотиков во время секса.

По ее убеждению, сейчас важно предупреждать также и негативные последствия употребления наркотиков, поэтому необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностике ВИЧ и лечению, которое доказало свою эффективность.

Как отметила на брифинге психолог Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Оксана Придатко, употребление наркотиков имеет и социально-психологические последствия.

"Существенно нарушаются функции, которые нужны для обучения молодого человека. Возникают ситуации, когда родители забирают детей из учебных заведений или переводят их в более простые, чтобы ребенок мог закончить образование. Когда ребенок начинает употреблять такие наркотические средства, как амфетамины, марихуану или соли, ребенку трудно учиться", - сказала Придатко.

Психолог подчеркнула, что родители должны знать о признаках употребления наркотиков, и это не только какие-то клинические проявления, как расширенные зрачки или изменения в кожном покрове. По ее словам, родители должны обратить внимание и на то, с кем их ребенок общается, сколько времени находится вне дома, не пропадают ли из дома ценные вещи и деньги и тому подобное.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве закрыли 11 интернет-магазинов наркотиков, торговавших через граффити на стенах.

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