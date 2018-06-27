Сегодня в Украине пройдут дожди, но воздух прогреется до +35
Сегодня, 27 июня, почти по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха в стране достигнет +35 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе сухо будет только в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, дневная температура составит от 23 до 28 градусов тепла, на востоке - без осадков, от +33 до +35.
На севере без осадков в Черниговской и Сумской областях, воздух в регионе прогреется от +27 до +34 градусов.
В центре и на юге дожди с грозами, температура +26…+30 и +28…+35 соответственно.
В Киеве также будет дождливо, ожидается гроза, температура днем от 27 до 29 градусов тепла.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что "когда начнется, лучше прячьтесь в безопасное место". Синоптик предупредила, где в Украине могут появиться смерчи.
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