Сегодня, 27 июня, почти по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха в стране достигнет +35 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе сухо будет только в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, дневная температура составит от 23 до 28 градусов тепла, на востоке - без осадков, от +33 до +35.

На севере без осадков в Черниговской и Сумской областях, воздух в регионе прогреется от +27 до +34 градусов.

В центре и на юге дожди с грозами, температура +26…+30 и +28…+35 соответственно.

В Киеве также будет дождливо, ожидается гроза, температура днем от 27 до 29 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что "когда начнется, лучше прячьтесь в безопасное место". Синоптик предупредила, где в Украине могут появиться смерчи.

Также синоптик показала, где в Украине пройдут дожди перед Днем Конституции.