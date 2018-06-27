США усиливают давление на Тегеран. Белый дом потребует от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить ее импорт из Ирана уже этой осенью.

Об этом заявил во время телефонного брифинга в Вашингтоне высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Укринформ.

"Да, с 4 ноября", - отметил представитель Госдепа в ответ на вопрос относительно даты, когда США планируют применить ограничения.

"Мы собираемся изолировать иранские финансовые потоки и намерены привлечь внимание к тотальной пагубной активности Ирана в регионе", - сказал американский дипломат.

В связи с этим он подчеркнул, что американская сторона готова ввести санкции после указанной даты против международных компаний, если они будут финансировать иранский режим. Представитель Госдепа также проинформировал, что с этой целью проводятся переговоры с зарубежными странами, во время которых Соединенные Штаты разъясняют свою позицию.

Ранее "Страна" сообщала, что США требуют у союзников прекратить покупку нефти у Ирана, угрожая санкциями.