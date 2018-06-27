США введут эмбарго на покупку иранской нефти всеми зарубежными потребителями
США усиливают давление на Тегеран. Белый дом потребует от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить ее импорт из Ирана уже этой осенью.
Об этом заявил во время телефонного брифинга в Вашингтоне высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Укринформ.
"Да, с 4 ноября", - отметил представитель Госдепа в ответ на вопрос относительно даты, когда США планируют применить ограничения.
"Мы собираемся изолировать иранские финансовые потоки и намерены привлечь внимание к тотальной пагубной активности Ирана в регионе", - сказал американский дипломат.
В связи с этим он подчеркнул, что американская сторона готова ввести санкции после указанной даты против международных компаний, если они будут финансировать иранский режим. Представитель Госдепа также проинформировал, что с этой целью проводятся переговоры с зарубежными странами, во время которых Соединенные Штаты разъясняют свою позицию.
Ранее "Страна" сообщала, что США требуют у союзников прекратить покупку нефти у Ирана, угрожая санкциями.