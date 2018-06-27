Курс НБУ на 27 июня. Доллар прибавил копейку, а евро подешевел на 6 копеек
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 1 копейку, установив курс валюты по отношению к гривне на среду, 27 июня на уровне 26,18 грн.
Об этом идет речь в информации на сайте регулятора.
Евровалюта подешевела на 6 копеек до 30,56 грн.
Российский рубль незначительно подорожал - до 0,417 грн.
Напомним, что торги на межбанковском валютном рынке во вторник, 26 июня, закрылись долларом по 26,17-26,19 грн, евро - по 30,53-30,56 грн, а российский рубль - 0,415-0,415 грн.
Ранее "Страна" сообщала, что доллар пошел вверх. Что валютчики планируют сделать с гривней под День Конституции.
Также мы сообщали, что курс доллара вернулся к росту на межбанковском рынке Украины.
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