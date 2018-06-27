Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 1 копейку, установив курс валюты по отношению к гривне на среду, 27 июня на уровне 26,18 грн.

Об этом идет речь в информации на сайте регулятора.

Евровалюта подешевела на 6 копеек до 30,56 грн.

Российский рубль незначительно подорожал - до 0,417 грн.

Напомним, что торги на межбанковском валютном рынке во вторник, 26 июня, закрылись долларом по 26,17-26,19 грн, евро - по 30,53-30,56 грн, а российский рубль - 0,415-0,415 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что доллар пошел вверх. Что валютчики планируют сделать с гривней под День Конституции.

Также мы сообщали, что курс доллара вернулся к росту на межбанковском рынке Украины.