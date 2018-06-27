Вокруг строительства Россией газопровода "Северный поток - 2" продолжают ломаться копья. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта.

Как передает ТАСС, это заявление прозвучало вчера 26 июня, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал Расмуссен.

Он добавил, что, по его мнению, вопрос "Северного потока - 2" должен выноситься на общеевропейское обсуждение.

Ранее "Страна" сообщала, что США призвали Евросоюз помешать реализации проекта Северный поток - 2.