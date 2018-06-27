После того, как президент Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда, в США уже заявили, что в этот документ нужно внести правки и как можно скорее.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщил и.о. заместителя помощника госсекретаря Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепа и отвечает за Украину.

США считают крайне важным принятие изменений в закон об Антикоррупционном суд и призывают украинских нардепов скорее принять такие изменения.

"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют в Украине", - пояснил Эндрюс позицию внешнеполитического ведомства США.

При этом, по словам чиновника, официальный Вашингтон не хочет быть стороной переговоров по этому и упорно указывает на необходимость прямых контактов между украинским правительством и руководством МВФ.

"Поскольку Антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов переговоров с МВФ и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры должны быть непосредственно между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем - это переговоры с фондом, не не с США. Это то, о чем Украина и МВФ договорились - и если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в США судят, насколько Украина продвигается по пути реформ.

"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе. Без нового суда, куда бы все антикоррупционные структуры могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пройдут в старых учеждениях, , откровенно говоря, которые и сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим - Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью", - пояснил Эндрюс.

Он также отметил, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов и сказал, что именно в этом есть одна из причин задержки с реформами.

"Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой. И сложные реформы настолько сложно проводить именно из-за этого конфликта интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных лиц", - отметил Эндрюс.

Ранее "Страна" сообщала, что пока нет ни одного желающего войти в Высший Антикоррупционный суд.