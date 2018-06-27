В скором времени можно ожидать новых интересных находок от украинских историков и археологов. В Национальном заповеднике "София Киевская" начались спелеоархеологические исследования. Раскопки проводятся на месте провала, который произошел в апреле текущего года в 25 метрах северо-западнее здания собора. Вероятно, этот провал образовался над ходом древнего подземелья, которое в XVII-XVIII веке использовалось как монастырский погреб.

Как передает пресс-служба "Софии Киевская", подземное сооружение - большая и разветвленная пещерная галерея, проложенная на глубине около 4 м от современной поверхности. Отдельные участки стен и свода этой галереи, вырытой в материковом суглинке, в древности были укреплении кирпичной кладкой. В стенах галереи располагались различные ниши, в которых хранились запасы еды и хозяйственное имущество Софийского монастыря.

В конце XVIII века это подземелье прекратили использовать, засыпав в него вход. В течение XIX-XX века на этом месте неоднократно образовывались провалы, которые в 1916 и 1970-х годах обследовались известными киевскими археологами - Александром Эртелем и Ирмой Тоцкой. К сожалению, их исследования остались незавершенными.

С 2015 года на месте подземелья активизировались разрушительные процессы, которые привели к образованию ряда новых провалов. Нынешними исследованиями, которые осуществляются под руководством кандидата исторических наук Тимура Бобровского, предполагается раскрытие одного из новых провалов, а также обследование и укрепления древней подземного сооружения.

Археологи ожидают находки, связанные не только с самим историческим подземельем, но и с уникальными культурными наслоениями, образовавшихся вокруг Софийского собора благодаря жизнедеятельности киевлян в течение последнего тысячелетия.

Ранее "Страна" сообщала, что заповедник "София Киевская" может остаться без света из-за долга в 18 копеек.

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