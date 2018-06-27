Специальный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором рассматривали возможность возможного возвращения делегации России, не смог принять определенного решения.

Об этом в своем Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ нардеп Владимир Арьев.

"Как я и говорил ранее, комитет ПАСЕ, от которого РФ ждала скорейшего возвращения в Ассамблею, закончился ничем. Россию не вернули! Однако, опасность остается - все предложения, в том числе и те которые требует РФ - направили в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с тем всем делать. Далее может быть длинная процедура подготовки докладов. Все решится голосованием в зале ПАСЕ не раньше чем через полгода. Еще поборемся!", - написал Арьев.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Ранее "Страна" сообщала, что в ПАСЕ избрали нового президента. Это Лилиана Мори-Паскье из нейтральной Швейцарии.

Также мы рассказывали, что ПАСЕ ввела санкции против Аграмунта и еще троих членов Ассамблеи.