Глава Госбюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба рассказал о вакансиях в новом антикоррупционном ведомстве. По его словам, примерно на 700 должностей, создание которых предусмотрено в ГБР, заявления подали уже более 5 000 претендентов. Это составляет примерно семь человек на одну вакансию

Об этом Труба рассказал в эфире программы "Громадського".

"По этому поводу я хотел бы привести несколько цифр, что на самом деле есть широкое видение и широкое желание принять участие в конкурсе от кандидатов. Так подалось на 700 должностей около 5 000 человек, это очень большое количество", - сказал шеф ГБР.

Он добавил, что действующими работниками ГБР уже изучено около 13 тысяч кандидатов. "Такого масштаба конкурса в Украине еще не происходило", - отметил Труба.



"До половины работников, до 40% работников которых мы выбираем, по закону, должны иметь определенный профессиональный опыт. И более 51% это могут быть люди, которые не имели опыта следственной или оперативной работы", - уточнил директор ГБР.

Ранее Труба заявил, что его ведомство начнет работу в сентябре, но без оперативных сотрудников и руководителей среднего звена.

17 мая Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон № 5395-д о работе Государственного бюро расследований, что позволит ведомству полноценно начать работу с 1 сентября.