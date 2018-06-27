В США произошла очередная трагедия. В американском городе Гейтсвилл, прогремел мощный взрыв возле местной больницы, один человек погиб, еще 12 получили серьезные ранения.

О трагическом инциденте сообщает CBS News. Погибшего хотя и доставили оперативно в госпиталь, но спасти его не удалось. Слишком тяжелыми были раны. Место трагедии оцепила полиция и пожарные, которы пытаются потушить пламя. Клубы гигантского черного дыма видны с расстояния в несколько километров.

Фото: CBS

Взрыв произошел в строящемся здании около медицинского комплекса. Пациенты и персонал больницы были оперативно эвакуированы после взрыва.

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