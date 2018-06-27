Вчера, 26 июня, на чемпионате мира по футболу произошло невероятное. Сборная Аргентина обыграла Нигерию и вышла в плей-офф Мундиаля. На матче присутствовал и великий Диего Марадона, который поприветствовал победный гол команды двойным салютом средних пальцев, а затем ему внезапно стало плохо.

Марадона не выдержал таких сумасшедших эмоций. Его срочно доставили в госпиталь. Об этом сообщает Independent.

57-летнему футболисту первую помощь оказали прямо на стадионе в Санкт-Петербурге. Затем Марадона был доставлен в местную больницу.

Источник в сборной Аргентины рассказал, что обладатель Кубка мира 1986 года в полном порядке и что он скоро сможет вернуться в Москву. В сети появилось видео как Марадону под руки выводят с трибун.

Видео: twitter.com/zazzatweet

Ранее "Страна" сообщала, что определились еще две пары сборных, которые сыграют в 1/8 финала ЧМ-2018 в Казани и Нижнем Новгороде.