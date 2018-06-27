Оболонский райсуд Киева арестовал владельца кафе по подозрению в убийстве клиента в Оболонском районе столицы. Его взяли под стражу без залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Оболонскому стрелку избрана мера пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N5 сегодня удовлетворил Оболонский районный суд Киева", - написала она.

Ранее правоохранители сообщили 60-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Фото: facebook.com/Надія Максимець

Как сообщала "Страна", в Оболонском районе Киева сошлись в ножевом бою два пьяных местных жителя. В результате один из них получил сильное ножевое ранение в лицо.

Отметим, что в прокуратуру добровольно сдался мужчина, убивший киевлянина за курение возле McDonalds.