В Швеции более 3500 человек добровольно согласились встроить себе в руку электронный RFID-чип.

Об этом сообщает Hitech.Вести.ru.

Вживленное под кожу устройство позволяет им открывать двери без ключей, ездить в общественном транспорте без билета, а также расплачиваться за покупки используя руку вместо кредитной карточки.

"Было забавно попробовать что-то новое и узнать, как это сможет облегчить жизнь в будущем", – отметила участница проекта шведка Ульрика Целинг. За последний год "умный" имплантат заменил ей кошелек, а также пропуск в фитнес-клуб.

Разработчики считают, что чип более эффективен, чем смартфоны, которые также начали использовать для оплаты покупок.

Некоторые эксперты отозвались о нововведении скептически, отметив, что при отсутствии гарантий конфиденциальности такая чипизация может стать ночным кошмаром для цифровой безопасности.

Как сообщала "Страна", в банковские карты Visa встроят сканер отпечатков пальцев. Visa считает, что новый подход быстро станет доминирующим.

Напомним, что Microsoft и Google сообщили о новой уязвимости, найденной в миллионах процессоров Intel, AMD и ARM.