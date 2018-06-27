В субботу, 30 июня в Казане состоится матч 1/8 финала между сборными Франции и на силе воли вышедшей в следующий раунд команды Аргентины. Начало игры в 17.00.

На следующий день - 1 июля в Нижнем Новгороде сыграют Хорватия и Дания. Судья просвистит о начале матча в городе на Волге в 21.00

Как сообщала "Страна", сборная Хорватия оставила за бортом плей-офф Исландию.

Исландцам забили Бадель на 53-й и Перишич на 90-й минутах. Островитяне сумели отыграть один пропущенный мяч, но для выхода в следующий раунд им была нужна только победа.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.