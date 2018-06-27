В понедельник, 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре архиереи Украинской Православной Церкви собрались под председательством Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия для проведения совещания и обсуждения ситуации, сложившейся в результате распространения информации о готовности Константинопольской православной Церкви предоставить Томос об автокефалии православной Церкви и в Украине и возможность легализации украинских раскольников.

Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архиереи заслушали сообщение Блаженнейшего митрополита Онуфрия и постоянных членов Священного Синода Украинской Православной Церкви о встрече делегации УПЦ с Константинопольским патриархом Варфоломеем, которая состоялась 23 июня в Стамбуле.

В частности, было сообщено, что Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен.

Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи Константинопольского патриархата показали готовность своей Церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими поместными православными Церквами. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского Патриархата встретится с представителями Русской Православной Церкви.

Также архиереи УПЦ высказали беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской православной Церкви в структуру Константинопольского патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия.

В связи с этим, епископы Украинской православной Церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем.

Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы УПЦ плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом.

Архиереи единогласно подтвердили свое стремление хранить верность Украинской Православной Церкви.

Отметим, что данное обращение подписали все архиереи УПЦ. В том числе и те, которых ранее называли сторонниками автокефалии (в частности, митрополит Винницкий и Барский Симеон).

Ранее "Страна" разбиралась, что сейчас происходит с решением вопроса по автокефалии после визита делегации УПЦ в Стамбул.