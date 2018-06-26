Сборная Хорватия оставила за бортом плей-офф Исландию и помогла выйти команде Аргентины
Во вторник, 26 июня сборная Хорватии обыграла команду Исландии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира с первого места группы Д.
Матч в Ростове завершился со счетом 1:2.
Исландцам забили Бадель на 53-й и Перишич на 90-й минутах. Островитяне сумели отыграть один пропущенный мяч, но для выхода в следующий раунд им была нужна только победа.
Утешительный гол на счету Сигурдссона, который отличился на 76-й минуте.
1 июля 2018 года в 21:00 на поле стадиона в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала Кубка мира сыграют Хорватия и Дания.
Как сообщала "Страна", Аргентина чудом вышла в 1/8 ЧМ-2018. Нигерийцы сумели отыграться при счете 1:0 с пенальти (Мозес), но пропустили в заключительные 10 минут игры.
Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.