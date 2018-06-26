Во вторник, 26 июня сборная Хорватии обыграла команду Исландии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира с первого места группы Д.

Матч в Ростове завершился со счетом 1:2.

Исландцам забили Бадель на 53-й и Перишич на 90-й минутах. Островитяне сумели отыграть один пропущенный мяч, но для выхода в следующий раунд им была нужна только победа.

Утешительный гол на счету Сигурдссона, который отличился на 76-й минуте.

1 июля 2018 года в 21:00 на поле стадиона в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала Кубка мира сыграют Хорватия и Дания.

Как сообщала "Страна", Аргентина чудом вышла в 1/8 ЧМ-2018. Нигерийцы сумели отыграться при счете 1:0 с пенальти (Мозес), но пропустили в заключительные 10 минут игры.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.