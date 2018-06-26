Во вторник, 25 июня сборная Аргентины все-таки пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, добыв важнейшую победу в решающем матче группы D.

Лионель Месси и Маркус Роха дважды поразили ворота сборной Нигерии на 14-й и 86-й минутах и прорвались в следующий раунд Мундиаля.

Нигерийцы сумели отыграться при счете 1:0 с пенальти (Мозес), но пропустили в заключительные 10 минут игры.

Учитывая чудесную победу над сборной Исландии команды Хорватии, которая уже обеспечила себе место в плей-офф, аргентинцы заняли второе место в группе, набрав 4 очка и взлетев с последнего места на второе.

30 июня 2018 года в 17:00 на поле стадиона в Казани в мачте 1/8 финала Кубка мира сыграют Франция и Аргентина.

Как сообщала "Страна", врач из Томска сделал предложение девушке из Колумбии после гола ее сборной. В итоге колумбийцы выиграли у Польши 3:0.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.