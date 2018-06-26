Переговоры о вступлении в Европейский союз Албании и Македонии официально начались. В ЕС в этом видят "ясную перспективу европейского будущего" обеих стран.

Решение об этом во вторник, 25 июня 2018 принял совет Евросоюза по общим вопросам на заседании в Люксембурге, передает Интерфакс.

"Государства-члены определили на сегодняшнем заседании Совета по общим вопросам путь к открытию переговоров о вступлении (в Евросоюз - Прим.Ред.) с бывшей югославской республикой Македонией и Албанией в июне 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, опубликованном в Твиттере.

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"Страна" разбиралась, почему евроинтеграция Украины остановилась на саммите "Восточного партнерства.

Одним очень важным, в том числе и для Украины, событием форума стало подписание Арменией Соглашение об ассоциации с ЕС.

Удивительно, но эта страна, оставаясь членом Евразийского (таможенного) союза, патронируемого Россией, а также ключевым военно-политическим союзником РФ на Кавказе, членом ОДКБ (аналог НАТО во главе с Москвой) сумела подписать всеохватывающий и усиленный договор о партнерстве с ЕС, экономическая часть которого была адаптирована под членство Армении в Евразийском союзе (изъяты положения, которые противоречили обязательствам Еревана по Таможенному союзу).

А еще на саммите было спрогнозировано начало диалога об упрощении визового режима с Арменией.

Как сообщала "Страна", названа сумма отступных, которую заплатит Великобритания за выход из Евросоюза.

Напомним, что Евросоюз не включил Украину в свой план расширения в 2025 году.