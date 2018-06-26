Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с осужденным за шпионаж журналистом Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - сказала Солопова российскому "Интерфакс" во вторник.

"Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может быть разрешен на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко в законную силу", - пояснила она.

Она напомнила, что в настоящее время приговор обжалован как самим Сущенко, так и его защитником, и в законную силу не вступил.

Московский городской суд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Как сообщала Страна, российского омбудсмена Москалькову не пустили в СИЗО к Одинцову.

Однако Москалькова встретилась в Киеве с моряками арестованного "Норда".

Мы писали, что Денисова заявила, что Москалькова не попадет к гражданам России, если ее не пустят к украинцам.