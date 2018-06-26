Ближайшие личные переговоры президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина могут пройти в финском Хельсинки.

Об этом во вторник, 26 июня сообщает газета Politico со ссылкой на информированный источник.

"План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается Хельсинки, столица Финляндии, заявил источник, знакомый с организацией (встречи - Прим.Ред.)", - пишет американская газета.

"Все готовятся так, как будто речь пойдет о Хельсинки", - отмечает издание.

Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу чемпионата мира по футболу 15 июля".

Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее в качестве предполагаемого места встречи двух лидеров называлась Вена.

Вместе с тем ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.

"Нет, не мог бы", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, в какой еще стране может пройти саммит.

Ранее сообщалось, что саммит РФ-США может пройти в Австрии 15 июля. По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи.

11-12 июля Трамп проведет в Брюсселе на саммите лидеров стран-участниц НАТО, 13 июля он отправится в Великобританию.

Газета напоминает, что Финляндия не является членом НАТО, а во время "холодной войны" это государство сохраняло нейтралитет.

Как сообщала "Страна", Британия обеспокоена тем, что Трамп и Путин могут встретиться до саммита НАТО. Возможный диалог Трампа и Путина до саммита НАТО вызовет "тревогу и смятение".

Напомним, что по мнению экс-советника президента США, ситуация на Донбассе может измениться в следующем году.