Верхняя палата парламента Нидерландов запретила ношение в общественных местах элементов мусульманской одежды, скрывающих лицо. Например, никаба.

Об этом во вторник, 26 июля сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Речь идет именно о тех частях мусульманской одежды, которые закрывают лицо: парандже, чадре и бурке. При этом ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

В соответствии с законом, под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. В отношении нарушителей закона предусмотрен штраф в размере 400 евро.

"Партия свободы" Герта Вилдерса, известного своей антиисламской риторикой, назвала принятие законопроекта крупной победой, а сенатор Марджолен Фабер заявила, что "этот день стал историческим, первым шагом к освобождению страны от исламизации".

"Это первый шаг, а следующий - закрытие всех мечетей в Нидерландах", - цитируют журналисты ее слова.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии, Дании и Австрии.

Так, в мае парламент Дании одобрил закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, - паранджи и никаба. При этом закон не затрагивает ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.

Как сообщала "Страна", в ИГИЛ запретили одежду и обувь Nike из-за греческой мифологии.

Напомним, что с 1 октября в Австрии запретили скрывать лицо никабами, балаклавами и клоунскими масками.