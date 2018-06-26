Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американскому президенту Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину предстоит обсудить много вопросов, включая Сирию и Украину.

"Идет ли речь о боевых действиях в Сирии, ситуации в Украине, российских активных действиях, я уверен, что есть много тем, которые обсудят президент Трамп и президент Путин, и каждая из них важна для того, чтобы попытаться вернуть отношения обратно к единому взаимопониманию", - отметил он во вторник в интервью телеканалу CNN.

"Русские, в отличие от европейцев, не разделяют наши ценности", - утверждает Помпео. "Это другой разговор, - отметил он. - Но это разговор, который следует вести".

Госсекретарь также отверг идею того, что предполагаемое "вмешательство" РФ в американские выборы является единственной причиной напряженных отношений между двумя государствами. "Говорить о том, что единственная проблема привела к отсутствию теплых отношений между двумя странами, неправильно", - отметил он. При этом, говоря о возможности "вмешательства" РФ в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года, Помпео указал, что, как убежден Трамп, Москва "просто не может" позволить себе совершать такие действия.

CNN отмечает, что Путин и Трамп, как ожидается, могут встретиться "вскоре после саммита НАТО", который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, однако, судя по опубликованному телеканалом материалу, госсекретарь в интервью не упомянул каких-либо конкретных деталей на этот счет.

Как сообщала "Страна", ранее Госсекретарь США рассказал, когда состоится встреча Трампа с Путиным.

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