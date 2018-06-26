Руководителем, главным бухгалтером или владельцем существенного участия в финансовом учреждении в Украине теперь не может быть сотрудник, который ранее в течение 6 месяцев одного года занимал аналогичную должность в "аннулированной" компании, т.е. той, у которой были отозваны или аннулированы все лицензии.

Норма об этом закреплена в проекте распоряжения Нацкомфинуслуг о внесении изменений в профессиональные требования к руководителям и главным бухгалтерам финансовых организаций, передает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что такая норма применяется в течение 5 лет со дня принятия такого решения регулятором.

Кроме того, на вышеуказанные должности не могут назначаться лица, отстраненные от управления финансовым учреждением, если временная администрация установила нарушения законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке финансовых услуг (норма действует 5 лет), а также если предприятие было признано банкротом и/или подвергнуто процедуре принудительной ликвидации (норма действует 10 лет).

Согласно проекту распоряжения, требования распространяются на руководителей и главных бухгалтеров страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений. Однако не распространяются на банки, участников фондового рынка и пр.

Также отмечается, что руководитель компании должен иметь высшее образование не ниже магистра и пройти курсы повышения квалификации. Иметь общий трудовой стаж не менее 5 лет, из которых стаж работы на руководящей должности - не менее 2 лет, и не менее 1 года - руководителем компании на рынке финансовых услуг.

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