Во вторник, 26 июня, в центре Киева надули гигантского осьминога. Необычную инсталляцию установили посреди Михайловской площади.

Художница Анна Щербина рассказала, что пыталась найти универсальный и легко читаемый образ, который смог бы передать проблему пыток. Им стал многоногий черный спрут, щупальца которого напоминают дубинки полицейских. Об этом автор проекта рассказала "Информатору".

Осьминога установили к Международному дню поддержки жертв пыток. Однако инсталляцию можно будет увидеть и в другие дни вплоть до 9 июля. Высота инсталляции составила 5 метров, а диаметр-— 6. Такой неожиданный объект, который возник возле Михайловского собора, обратил на себя внимание прохожих. Люди, недоумевая, что происходит, останавливались, чтобы посмотреть на осьминога и сделать с ним фото.

Видео: facebook.com

По данным членов Национального превентивного механизма, в Украине за последние 5 лет работы участники мониторинга посетили 1500 мест лишения свободы. Члены организации проводят проверки не только в тюрьмах, но и приезжают в места лечения психически больных. По их информации, в некоторых местах над людьми издевались и подвергали жутким пыткам - от содержания в клетке до ударов электрошокерами.

Согласно неутешительной статистике, к пыткам в правоохранительных органах прибегают регулярно. В 2017 о травмах, полученных во время допросов, рассказали 2500 человек, однако многие, став жертвами жестокого обращения, никуда не обращаются.

Как сообщала Страна, в новом докладе ООН по правам человека в Украине говориться о беззаконии, ультраправом терроре и гибели мирных жителей.

По данным ООН, с февраля радикалы около 40 раз безнаказанно нападали на людей в Украине.