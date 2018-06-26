В Украине с 1 июля 2018 года начнут применять правила округления общих сумм наличных расчетов. Оно будет применяться только в случае отсутствия в наличии монет мелких номиналов.

Это предусмотрено постановлением НБУ от 15 марта 2018 № 25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Округление будет происходить по следующим математическим правилам:

сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Правило округления применяется только в случае отсутствия монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и у покупателя, и у продавца.

Монеты указанных номиналов и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. Нацбанк пока не будет изымать их из обращения. Монеты будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения Правления НБУ.

Округление не будет применяться к безналичным расчетам.

Предприятия торговли и сферы услуг, которые применяют РРО, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до округления и после.

Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров.

Кроме того, банки обязаны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы.

Покупатель и в дальнейшем сможет рассчитываться мелочью, а продавец - выдать покупателю сдачу монетами.

Как сообщала "Страна", в НБУ подсчитали сколько и какие именно гривни сейчас на руках у украинцев.

Наибольшее количество банкнот в обращении – купюры номиналами 200 грн (20,41%) и 1 грн (19,25%), наибольшее количество монет – номиналами 10 копеек (29,3%) и 1 копейка (18,76%).

Отметим, что гривна обесценилась в 14 раз с 1996 года.