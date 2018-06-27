Синоптик Наталья Диденко обратила внимание, что жара на Востоке и свежесть на Западе создают значительный температурный контраст, и именно в зоне контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи.

"В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные небольшие смерчи. Поэтому если вы собираетесь выходные в дорогу, на природу, в поле, в лес, на речку или море - будьте внимательны и осторожны. Это не значит, что не будет прояснений и даже полусуточных пауз с сухой погодой, но как только начинается гроза, лучше спрячьтесь в безопасное место"- написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko/

Как сообщала "Страна", погода в июле будет колебаться от +10 до тропических +36 градусов

Ранее мы сообщали, что в Украине погода разделится на два фронта. Жара - на юге, похолодание - на западе.

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