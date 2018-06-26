Синоптик Наталья Диденко рассказал о погоде 27 июня.

Синоптик сообщила, что во многих регионах пройдут дожди с грозами и усилится восточный ветер.

"27 июня. Главное. Усилится восточный ветер, кто строит, перекрывает крышу или легкую шляпу на голове носит – внимательно. Ливни, вероятно сильные грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами также пройдут местами на западе, полосой от Винницкой, через Черкасскую к Харьковской области", - написала Наталка Диденко.

Кроме того, синоптик предупредила, что Киевскую область, возможно, затронет вечером. Во всех остальных областях страны без осадков. По всей территории Украины будет жарко.

"Киевскую затронет, возможно, вечером. Кто не вошел сюда – без существенных осадков. Жара, +29 +35 градусов на юге и востоке. Всего ожидается +24 +29, местами до +30. На западе +23 +27 градусов", - сообщила Диденко. В столице в среду будет жарко и ветрено, вечером возможна гроза.

"В Киеве завтра порывистый восточный ветер, +26 +28, вероятность дождя с грозой – под вечер", - написала синоптик

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", в Украине погода разделится на два фронта. Жара - на юге, похолодание - на западе.

Мы писали, что синоптик обещает украинцам прохладную и даже холодную погоду без жары.