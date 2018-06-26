Один из ведущих клубов чемпионата США по баскетболу (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" официально представил 21-летнего украинского защитника Святослава Михайлюка.

Он будет выступать в команде под 19-м номером, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, Святослав является воспитанником "Черкасских Мавп". В 17-летнем возрасте Михайлюк уехал в США, где выступал четыре сезона за команду университета Канзас.

В прошлом сезоне украинец вместе с "Канзас Джейхокс" дошел до "Финала четырех" студенческой лиги NCAA. Также он прошел преддрафтовый просмотр в 16 клубах НБА.

Фото: twitter.com/Lakers

Как сообщала "Страна", легендарный Джордан стал самым богатым спортсменом в истории по версии Forbes. Он продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами.

Отметим, что баскетболист случайно забросил трехочковый, отдавая передачу.