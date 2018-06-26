Выплаты Госказначейства по НДС начали раскачивать валютный межбанк. 26 июня курс доллара там поднимали на 5 копеек, но чуть откатили к вечеру: после коррекций в итоге безналичные котировки подросли лишь на 2 копейки, и остановились в рамках 26,17-26,20 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"Рынок открылся на уровне 26,15-26,18 грн./$, утром наблюдался незначительный рост курса, до 26,21-26,23 грн./$ на пике. А ближе к обеду рост прекратился и к закрытию сессии межбанк вышел на 26,17-26,20 грн./$", - отметил он.

Котировки шли ровно за выплатами Госказначейства: пока НДС-гривна и субвенции регионам не поступали на счета бизнеса, тот продавал свободную часть валютной выручки и доллар оставался недорогим, но как только выплата приходила - продажи экспортеров сокращались и котировки разворачивались в обратную сторону.

"Отсюда и курсовое движение на межбанке на протяжении одних торгов", - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Дополнительный ажиотаж добавлял предпраздничный период: до конца июня по сути остался один день - завтрашний, 28-29 июня в Украине будут отмечать День Конституции, и банки не будут работать. Предприятиям нужно позакрывать месячные платежи партнерам и заплатить зарплаты персоналу.

"Курсовыми трендами сегодняшнего дня были: высокая активность участников рынка в преддверии длительных выходных, внешнеэкономические экспортные и импортные контракты, бюджетные расчеты и трансферты, валютные позиции банков. Также, период выплат НДС и растущая гривневая ликвидность способствуют росту волатильности котировок", - обобщил ключевые моменты Олег Куринной.

Все это отразилось в итоговом отчете: объем долларовых торгов подрос со вчерашних $354,14 млн. до $431,26 млн. Из рядов валютных продавцов выделяли ПУМБ и УкрСиббанк. Приватбанк, говорят, тоже продавал, но в достаточно скромных объемах. А главными покупателями дня назвали Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Стабильности межбанку добавляла ровная ситуация в кассах, где курсовые движения были совсем небольшими.

"Утренний уровень котировок на наличном оптовом рынке доллар/гривна поднялся с 26,10-26,14 грн./$ до 26,11-26,14 грн./$", - уточнил Куринной.

Минимальная цена доллара в рознице на продаже людям составляла 26,12 грн./$, ее ставили в небольших структурах (Банк Львов). А максимальная - 26,55 грн./$, с ней работал одесский Мисто Банк. Средняя стоимость находилась в рамках 26,20-26,30 грн./$, в них помещались ценники большинства крупных структур: Приватбанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрэксимбанк. Выкуп валюты у людей происходил в диапазоне 25,85-26,12 грн./$.

Конечно же дальнейшее движение наличных курсов будет зависеть от ситуации на межбанке. Многие считают, что Госказначейство выплатит крупные суммы по НДС после закрытия торгов на межбанке, и что они, соответственно, не надавят на курс.

"Завтра существенных изменений быть не должно", - например, заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк. И с ним согласился Олег Куринной, который рассчитывает 27 июня на безналичную торговлю в рамках 26,15-26,20 грн./$. Хотя банкиры не забывают и о рисках.

"Скорее всего, старт межбанковских торгов произойдет в рамках 26,17-26,23 грн./$. А дальше все будет зависеть от выплат Госказначейства: если крупные суммы будут поступать до обеда, то экспортеры могут сокращать продажи свободной части выручки и поднимать валютные котировки, а, если платежи придутся на вечер - мы вряд ли увидим значительную курсовую раскачку", - резюмировал Юрий Гриненко.

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