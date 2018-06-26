Во вторник, 26 июня на тренировочном сборе в Германии "Шахтер" провел контрольный матч с датским "Брондбю", сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Серебряный призер чемпионата Дании открыл счет на 51-й минуте, когда Фискер точным ударом из пределов штрафной завершил быструю контратаку.

"Горняки" тут же уравняли ситуацию на поле и табло – первый мяч в новой команде забил новобранец Фернандо, который проводил дебютный матч за "Шахтер".

Бразилец получил мяч перед штрафной, подработал под правую и мощно пробил в нижний угол - 1:1.

Спустя три минуты 19-летний форвард отличился еще раз, сделав дубль. Он принял пас Марлоса, обыграл вратаря и с острого угла отправил мяч в сетку – 2:1

Спустя еще несколько минут отличную передачу Марлоса использовал Андрей Тотовицкий, одолев голкипера в ближнем бою – 3:1. После чего "Брондбю" дальним ударом сократил разрыв в счете. В итоге - победа "Шахтера" 3:2.

Паулу Фонсека выставил два разных состава в первом и втором таймах.

Первый тайм: Кудрик - защита Данченко, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, - полузащита Коваленко, Степаненко, Зубков, Веллингтон Нем, Болбат, - нападение Мораес.

Второй тайм: Пятов - защита Додо, Хочолава, Ордец, Бутко - полузащита Патрик, Пихаленок, Марлос, Дентиньо, Фернандо, - нападение Тотовицкий.

Как сообщала "Страна", донецкий Шахтёр навечно закрепил №33 за Дарио Срной. За 15 лет Срна провел в составе "оранжево-черных" 536 матчей и забил 49 голов.

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