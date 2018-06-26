Во вторник, 26 июня, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир принял участие в экспертной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ, состоявшейся в Киеве.

В интервью "Новинарне" постоянный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отметил недопустимость преследования за пророссийские высказывания в Украине

- Господин Арлем, в своем релизе вы отмечали, что Кирилл Вышинский имеет российский паспорт. Скажите, имеет ли этот факт какое-то значение для ваших заявлений по поводу Вышинского?

- Это не имеет значения для меня. Вышинский - журналист, работавший в Украине открыто, он работал с российским агентством новостей "РИА Новости", у него есть собственное мнение, которое он не скрывал. Обвинения против него в государственной измене, что он поддерживал сепаратизм и аннексию Крыма - все это не базируется на чем вновь открывшимся. Ведь он высказывал свое мнение четко и открыто. Вам может это нравиться или нет, но это не важно, если он публиковал какой-то не такой контент, то у этого должны быть юридические последствия, но преследовать и арестовывать его сейчас за мысли, которые высказывались до сих пор широко и открыто, которые слышали в том числе и представители власти - недопустимо.

Я не принимаю идею, что выражение мнения журналистом может быть криминализировано.

Также я слышал, что он (Вышинский) решил официально отказаться от украинского гражданства. Это его позиция, это его право, если уже Россия предоставила ему паспорт. Но для ОБСЕ и Украина, и Россия являются равноправными членами, и неважно, в какой из этих стран используют журналистов в качестве заложников, чтобы менять на других журналистов.

Я так же выступаю за освобождение Романа Сущенко [заключенного] в России. Это одно и то же - он был украинским журналистом, работал в Париже, свободно высказывался о ситуации в Украине и аннексии Крыма.

- Вы считаете, что человек в должности журналиста не может быть предателем?

- Обвинять журналиста в том, что он шпион или предатель... Мы не видим материалов дел, но видим риск. Журналисты находятся в зоне риска. Мы видим много атак и в странах-членах ОБСЕ - например, нападение на журналистов-расследователей на Мальте, в Словакии, многие журналисты получили травмы и подвергались запугиванием, потому что их критика и расследование по чувствительным вопросам, особенно коррупции.

- Почему тогда вам важно сделать акцент на российском паспорте Вышинского?

- Мы слышали, что он заявлял о наличии у него российского паспорта. Я считаю, что он хочет получить защиту от России, но этот факт не отменяет необходимости его защищать. Я заметил, что хорошо, у него есть этот паспорт. Я так понимаю, что это один из элементов обвинения в суде...

- Нет, его российский паспорт никоим образом не влияет на обвинения.

- Я не знаю подробностей, но он журналист, и он в тюрьме, и мой мандат распространяется на то, чтобы защищать его право публиковаться и свободно выражать свое мнение. Мы видим давление на журналистов, видим во многих ситуациях, особенно в ситуации конфликта, соблазн арестовывать журналистов, останавливать их таким образом, обвинять их в пропаганде, в защите недопустимых точек зрения.

- Как вы считаете, можно назвать Кирилла Вышинского пропагандистом

- Я не знаю, единственное, что я знаю - он был журналистом, он работал открыто в Украине на российское государственное агентство новостей и он защищал свои взгляды, которые отличались от взглядов украинской власти. Это можно называть как угодно, но Кирилл Вышинский работал здесь много лет, и в его действиях не было ничего нового. Это и есть проблема свободы прессы. Долг, который накладывает членство в ОБСЕ, очень четкий - уважать свободу журналистов, что бы они писали или из какой страны происходили. То, какой у него паспорт, не влияет на его право работать как журналист.

Как сообщала "Страна", в Украину не пустили британского корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая ехала на конференцию ОБСЕ.

Также в Украине задержали российского телеведущего Евгения Примакова, который ехал на конференцию ОБСЕ.

Ранее представители ОБСЕ и ЮНЕСКО раскритиковали слова Лигачевой о журналистах, которые не имеют права говорить о притеснениях.