Крупные инвесторы Facebook, которые совокупно владеют акциями компании на $3 млрд., намерены добиться увольнения ее основателя Марка Цукерберга с поста председателя правления и лишения его власти в компании.

Журналисты Business Insider поговорили с шестью крупными собственниками акций Facebook, которые выражают все большее недовольство тем, как он руководит соцсетью.

По их словам, инвесторы Facebook еще никогда не были настолько разъяренными с 2012 года, когда компания вышла на торги. После ряда скандалов: от использования платформы для влияния на выборы в США до безнаказанного сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica, - разочарование владельцев акций росло все больше.

Восставшие инвесторы обвиняют во вспышке этих скандалов способ управления Facebook. По их мнению, должной реакции на все проблемы не было, потому что корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления.

"У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которыми компания, кажется, не готова разобраться и которые могут привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное", - сказал Скотт Стингер, который управляет акциями Facebook на $895 миллионов.

Инвесторы открыто требуют радикальных изменений на многих фронтах, но консенсус между ними существует относительно двух конкретных вопросов.

Они хотят, чтобы Цукерберг ушел в отставку с должности председателя правления, а на его место пришел независимый исполнительный директор.

Они также хотят отменить двухуровневую структуру акций Facebook, потому что это позволяет Цукербергу и членам его ближайшей команды сосредоточить слишком много власти в своих руках.

Как сообщала "Страна", в Facebook появится новая функция онлайн-знакомств.

По данным источника, пользователям службы знакомств будут предложены кандидаты не из числа их друзей и последние увидеть анкету пользователя не смогут.

Напомним, что производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей Facebook, но и их друзей, причем без согласия последних.