Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,1925 грн/$1 с 26,1875 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,18-26,205 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1892 грн/$1 с 26,1736 грн/$1. Торговый оборот составил $431,26 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $354,14 млн.

На 27 июня 2018 года Национальный банк Украины установил такие официальные курсы гривни к иностранным валютам:

100 долларов США - 2618.9170

100 евро - 3056.7999

10 российских рублей - 4.1709

Как сообщала "Страна", курс гривни на межбанковском рынке Украины в понедельник немного укрепился.

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