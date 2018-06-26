Позывной "Сирко". "Страна" узнала человека, который говорит, что возил Сенцову в Крым взрывчатку
"Страна" идентифицировала мужчину, который сегодня в Киеве во время конференция ОБСЕ по свободе слова в Украине вышел на сцену и сделал сенсационное признание.
Напомним, из путаных слов мужчины следует, что он во время аннексии Крыма ввез туда некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. Из контекста речи неизвестного следует, что речь шла именно о взрывчатке.
В Facebook он представлен как Иван Сирко. По нашим данным, его настоящее имя - Сергей Стериков. Он является волонтером АТО, знаком со многими украинскими военными и официальными лицами.
На его странице много фотографий - на самой свежей из них он позирует со спикером Генпрокуратуры Андреем Лысенко.
Стериков часто позирует с украинскими военными и сам носит преимущественно военную форму.
Судя по наградам, "Сирко" служил в АТО:
А судя по этому фото, Стериков - волонтер.
А в этом посте Сирко говорит, что был в Крыму в 2014 году.
Ранее Россия отказала омбудсмену Денисовой в видеосвязи с Олегом Сенцовым.
Сенцов также отказался просить Путина о помиловании.