Сегодня, 26 июня нефть на мировых рынках пошла в рост на фоне требований США к союзным государствам прекратить закупки иранской нефти. Цена североамериканской нефти WTI впервые с 25 мая превысила $70 за баррель.

Об этом пишет "Интерфакс".

Кроме того, сохраняются опасения по поводу поставок нефти из Ливии и Канады.

При этом сообщения о планах Саудовской Аравии нарастить добычу нефти в июле до рекорда пока не оказали существенного сдерживающего влияния на рынок.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 по киевскому времени увеличилась на $1,52 (2,03%) - до $76,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,99 (2,92%) - до $70,07 за баррель.

США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае, заявил во вторник представитель Госдепартамента США в ходе пресс-брифинга.

По его словам, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

Саудовская Аравия может в июле увеличить добычу нефти до рекордных 10,8 млн б/с, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предыдущий максимум в 10,72 млн б/с был зафиксирован в ноябре 2016 года. По последним данным, в мае Саудовская Аравия добывала 10,02 млн б/с.

Фактический уровень производства в июле будет зависеть от спроса на внешнем и внутреннем рынках и может составить от 10,6 млн б/с до 11 млн б/с. Поставки на внутренний рынок королевства растут в летние месяцы, когда страна сжигает больше для выработки электроэнергии для кондиционирования воздуха.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть пошли вниз из-за ожидания роста добычи в странах ОПЕК.

Также страны ОПЕК договорились о наращивании добычи нефти.