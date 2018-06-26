Власти США требуют от государств-союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября 2018 года в соответствии с "восстановленными" американскими санкциями.

Если же их компании не свернут закупки или поставки иранской нефти к началу ноября, то им грозят суровые санкции.

Об этом во вторник, 26 июня сообщил представитель Госдепа США в ходе брифинга. Его заявления без указания имени приводят Bloomberg, CNBC, AP и другие.

Цены на нефть WTI усилили подъем после этого сообщения. Августовский "фьючерсный" контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений.

Как отмечает CNBC, США могут обратиться с просьбой увеличить добычу и к России, несмотря на крайне сложные отношения. На следующей неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует встретиться со своим коллегой из США Уильямом Перри на газовой конференции в рамках саммита стран АТЭС.

По данным CNBC, на этой встрече может обсуждаться и вопрос об увеличении поставок нефти из РФ на мировой рынок.

Как пишет японская газета Nikkei, правительство Японии уже получило запрос США прекратить закупки иранской нефти. Поставки из Ирана составляют около 5,5% всего нефтяного импорта Японии, Иран занимает шестое место в списке ее поставщиков после России на 5-м.

Основные объемы нефти поступают в Японию из Саудовской Аравии (40%), которая, по данным Bloomberg, намерена в июле увеличить экспорт до рекорда, и ОАЭ (24%).

Как сообщала "Страна", Евросоюз дал старт блокированию санкций США против Ирана.

Еврокомиссия заверила, что в качестве мер укрепления доверия она будет продолжать и укреплять текущее отраслевое сотрудничество с Тегераном, а также помощь Ирану, в том числе в энергетическом секторе, и малым и средним предприятиям.

Напомним, что с начала 2018 года Украина увеличила импорт нефти более чем на треть.