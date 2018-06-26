Один из самых масштабных музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend стартует в Киеве 3 июля – за 6 дней на семи сценах выступят более 200 артистов. На фестивале должна была выступить и российская группа "Звери", но ее музыканты демонстративно отменили выступление. О своем решении группа сообщила в Instagram.



"Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны. Нам очень жаль", – говорится в сообщении.

Фото: instagram.com/zveri_official/



Что именно не понравилось группе Звери не комментируют.

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Кстати, в прошлом году российской группе Anacondaz запретили въезд в Украину после их выступления на Atlas Weekend