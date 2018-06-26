Сегодня, 26 июня, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов, во время которого от ножевых ранений скончался 24-летний житель Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко, пишет УНИАН.

Аналогичную меру пресечения Пустомытовский суд Львовской области избрал 20-летнему организатору нападения и еще трем несовершеннолетним.

"Пустомытовский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога шести подозреваемым в нападении на лагерь ромов, в том числе организатору, еще двум несовершеннолетним - меру пресечения суд избрал вчера", - уточнила она.

Таким образом, все восемь подозреваемых в нападении сейчас находятся под стражей.

Судебное заседание в Пустомытовском суде проходило без присутствия журналистов, поскольку подозреваемые несовершеннолетние.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция в нападении на ромов под Львовом подозревает уже 14 человек.

Также без права на залог. Суд арестовал двух подростков - участников кровавого нападения на лагерь ромов под Львовом.