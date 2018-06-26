Во вторник, 26 июня на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи сборная Перу разгромила австралийцев в третьем туре группового этапа ЧМ-2018. Матч завершился со счетом 2:0.

На 18-й минуте футболисты Перу забили усилиями Каррильо. Красивейший удар в касание с линии штрафной стал первым голом перуанцев в финальной части Мундиаля с 1982 года.

Второй гол в матче латиноамериканцы забили вскоре после отдыха. Герреро пробил в падении из-под защитника в дальний угол ворот Райана.

С турнирной точки зрения победа Перу не изменила расклад в группе. Перуанцы прощаются с чемпионатом мира, заняв третье место в группе С, а австралийцы, которые имели призрачные шансы в случае одновременной своей победы и победы сборной Франции, не смогли забить даже мяч. Зато выпустили ветерана Тима Кэхилла, который провел свой матч на четвертом Кубке мира в истории.

Видео: youtube.com/FIFATV

Как сообщала "Страна", в параллельном матче квартета Франция и Дания заключили футбольный мир в Москве и обе вышли в 1/8 финала чемпионата мира.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.