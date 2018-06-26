Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил на 60 суток арест гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в содействии боевикам "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"26 июня 2018 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось судебное заседание по уголовному производству по обвинению Рафаэля Маркуса Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины "участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях" (единственный уникальный номер дела 757/2179/17-к)", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора обвиняемому постановлением суда продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно - до 24 августа 2018 года.



Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 21 августа 2018 года.

Лусварги якобы воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков: штурмовал Дебальцево, получил ранение под Донецким аэропортом и угрожал "дойти до Киева".

Как сообщала "Страна", ранее СБУ не открывала дело против С14 из-за захвата бразильца Лусварги - Гитлянская

В то же время суд постановил завести дело на лидера С14, захватившего бразильца Лусварги.



