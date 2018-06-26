Во вторник, 26 июня на ЧМ-2018 сборные Франции и Дании, в третьем туре группы C, сыграли вничью. На московском стадионе "Лужники" эти команды провели первый матч Мундиаля без голов - 0:0.

Первый удар по воротам был зафиксирован только на 15-й минуте первого тайма. Пробивал француз Жиру, но вратарь Дании Шмейхель-младший сумел перевести мяч на угловой.

Ничья устраивала обе команды, потому как еще в прошлом туре гарантировавшая себе выход в 1/8 финала сборная Франции предпочитала спокойно контролировать мяч, а датчане особо не рвались вперед, потому как им хватало и одного набранного очка, чтобы стать недосягаемыми для преследователей.

В параллельном матче деморализованный конкурент из Австралии пропустил от Перу уже на 18-й минуте, а потом еще один.

Видео: youtube.com/FIFATV

Как сообщала "Страна", 26 июня станет известно, зацепится ли Аргентина за уходящий поезд ЧМ-2018. Расклад шансов и правила ФИФА.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.