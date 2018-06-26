Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен.

Об этом говорится в заявлении архиереев Украинской Православной Церкви, принявших участие в архиерейском совещании 25 июня в Киево-Печерской Лавре.

В сообщении сказано, что архиереи заслушали сообщение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и постоянных членов Священного Синода УПЦ о встрече делегации УПЦ с патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, состоявшейся 23 июня в Стамбуле.

"В частности, было сообщено, что Константинопольский Патриархат опроверг информацию о то, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки", - отмечают в УПЦ.

В то же время, "архиереи Константинопольского Патриархата показали готовность своей Церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими Поместными Православными Церквами".

Также сообщается, что было выражено беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия.

"Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол, как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом", - приняли совместное заявление епископы УПЦ.

17 апреля Порошенко подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ и намерен передать его вместе с обращениями предстоятелей Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария после поддержки Радой.

Ранее "Страна" сообщала, что "Тот, кто говорит о том, что вопрос о Томосе решен - работает против Константинопольского патриархата". В УПЦ рассказали об итогах встречи с Варфоломеем.

Также Порошенко ждет Томос об автокефалии до 28 июля.