Верховный Суд Украины назвал свою ликвидацию незаконной и заявил о расправе над судьями. Об этом говорится в заявлении о преступлении за подписью и.о. председателя Верховного суда Украины Василия Гуменюка, обнародованном на сайте учреждения.

В нем Гуменюк по поручению судей ВСУ обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко, где указывает о совершенных правонарушениях сразу по пяти статьям УК Украины в процессе ликвидации ВСУ как высшего конституционного органа и наивысшего судебного органа в системе судоустройства Украины.

В трактовке главы "старого" Верховного Суда Украины, в процессе так называемой "судебной реформы" и внесения изменений в Конституцию этот орган был переименован в "Верховный Суд". При этом, решение о реорганизации или ликвидации Верховного Суда Украины, а также создания нового наивысшего суда в системе судоустройства не принималось.

"Порядок реорганизации или ликвидации Верховного Суда Украины, как и любого конституционного органа - Верховной Рады или Кабинета Министров, должен быть определен самой Конституцией Украины. Но при отсутствии соответствующих изменений в Конституцию Украины невозможно прийти к какому-либо другому выводу, кроме того что Верховный Суд Украины продолжает функционировать под названием "Верховный Суд" с 30 сентября 2016 года", - говорится в заявлении Гуменюка.

В "старом" Верховной Суде Украины пояснили, что поскольку закон о приостановлении, реорганизации или ликвидации данного учреждения не был принят, то еще в октябре 2016 года Пленум ВСУ обратился с конституционным представлением в Конституционный Суд Украины для проверки соответствия Основному Закону положений "судебной реформы".

"На сегодняшний день КСУ рассматривает это представление в закрытой части пленарного заседания. При отсутствии его решения... отдельные государственные органы, их должностные лица и высший орган судейского самоуправления - Совет судей Украины, самовольно присваивают властные полномочия..., подделывают документы..., злоупотребляют властью и служебным положением, а а также полномочиями лиц, которые предоставляют публичные услуги, допускают вмешательство в деятельность... судей Верховного Суда Украины с целью препятствования выполнения ими служебных обязанностей для ликвидации в неконституционный способ Верховного Суда Украины, как юридического лица публичного права с конституционным статусом", - отмечается в заявлении Верховного Суда Украины.

Подобные действия, в трактовке "старого" ВСУ, подлежат квалификации сразу по пяти статьям Уголовного кодекса - ст.353, ст.358, ст.364, ст.365-2 и ст.376 УК Украины.

В подтверждение этого в Верховном Суде Украины описывают, как 12 апреля 2018 года Совет судей Украины вышел за пределы своих полномочий и принял решение, которым обвинил судей ВСУ в препятствовании ликвидационной процедуре конституционного органа, "хотя никакого распорядительного акта о ликвидации Верховного Суда Украины на тот момент и по состоянию на сегодня уполномоченным Конституцией Украины органом не было издано".

После этого 4 мая в газете "Голос Украины" было опубликовано объявление о ликвидации ВСУ, основанием для чего стало письмо от "якобы ликвидационной комиссии Верховного Суда Украины, зарегистрированный с входящим номером №1-1/0/2-18 от 2 мая за подписью и.о. руководителя аппарата Верховного Суда Украины Валентина Сердюка". В "старом" ВСУ утверждают, что на момент отправки этой корреспонденции (как впрочем и сегодня) Верховный Суд Украины не находится в стадии прекращения деятельности, ликвидации либо реорганизации. При этом ликвидационная комиссия учреждения так и не создана. В "старом" ВСУ утверждают, что не обращались с просьбой о публикации объявления в "Голосе Украины", и для установления обстоятельств его обнародования была создана специальная рабочая группа. Она установила, что письмо с просьбой публикации объявления о ликвидации ВСУ было изготовлено на неофициальном бланке ВСУ, а его регистрация не осуществлялась через систему деловодства Верховного Суда Украины. При этом само письмо главреду "Голоса Украины" подписал и.о. главы аппарата ВСУ Сердюк, который, как утверждают в "старом" Верховном Суде Украины, "не является работником ВСУ и не состоит с ним в трудовых правоотношениях".

22 июня за подписью Валентина Сердюка в редакцию "Голоса Украины" поступило повторное письмо, где сообщается о том, что "Верховный Суд Украины приостанавливает свою деятельность и ликвидируется в установленном законом порядке". Однако после обращения и.о. главы ВСУ Гуменюка данное объявление не было опубликовано в официальном издании.

В то же время, 21 июня на портале профильного юридического издания "Судебно-юридическая газета" было опубликовано объявление о начале ликвидации Верхвного Суда Украины как юридического лица с отсылкой на сведения Единого госреестра юридических лиц. А 25 июня на страницах издания "Закон и Бизнес" было обнародовано сообщение о том, что решение о приостановлении деятельности ВСУ как юридического лица в процессе ликвидации появилось на сайте Министерства юстиции. Согласно данному сообщению ликвидатором ВСУ назначен Валенин Сердюк, и именно он, как полагают в "старом" Верховном Суде Украины подписал сообщения о начале процедуры ликвидации ВСУ в качестве и.о. главы аппарата учреждения.

В ВСУ заявляют, что приказы о создании ликвидационной комиссии наивысшего судебного органа в системе судоустройства Украины были подделаны. "Из пояснений лиц, которые назначены якобы членами ликвидационной комиссии, следует - согласие на участие в работе такой комиссии они не давали и категорически отказались от такого в будущем", - говорится в заявлении о преступлении в отношении ВСУ, подписанном Василием Гуменюком.

Он также утверждает, что в сложившихся условиях над судьями Верховного Суда Украины со стороны Высшей Квалификационной комиссии судей учиняется попытка расправы. В трактовке защитников легитимности "старого" ВСУ этот прессинг осуществляется путем перевода 12 неугодных судей Верховного Суда Украины на должности судей в ранее ликвидированные указом президента Украины апелляционные суды Киева и Киевской области.

"Приведенные сведения свидетельствуют о том, что Совет Судей Украины, ВККСУ, Государственная судебная администрация и якобы исполняющий обязанности руководителя аппарата Верховного Суда Украины Валентин Сердюк... осуществляют действия по самовольному присовению властных полномочий, злоупотреблению властью и служебным положением, злоупотребляют положением лица, предоставляющего публичные услуги и вмешиваются в деятельность судей с целью препятствования исполнению им служебных обязанностей для ликвидации в неконституционный способ Верховного Суда Украины как юридического лица с конституционным статусом... Просим внести данные ведомости в Единый реестр досудебных расследований в установленный УПК Украины срок и поручить расследование уполномоченному органу. О принятом решении просим уведомить Верховный Суд Украины", - резюмируется в заявлении судей Верховного Суда Украины.

Накануне "Интерфакс-Украина" сообщал, что 21 июня на сайте Министерства юстиции было обнародовано сообщение о решении относительно прекращения Верховного суда Украины как юридического лица в результате ликвидации. "В Верховном суде Украины создана ликвидационная комиссия, которая будет осуществлять мероприятия по завершению ликвидации указанного органа как юридического лица", - указывалось в нем.

По задумке авторов судебной реформы, на смену ВСУ должен прийти новый Верховный Суд, формирование состава которого осуществляется на конкурсной основе. Как писала "Страна", в ноябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного Суда, кандидатуры которых были поданы на утверждение Высшим советом правосудия. При этом, с 15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный суд, который должен заменить "старый" ВСУ, являясь главной и единственной кассационной инстанцией.

При этом "старый" Верховный суд Украины все это время продолжал работать, не отправляя правосудие. И как заявлял на брифинге 5 февраля и.о. главы ВСУ Василий Гуменюк - обратился в Конституционный суд относительно юридической дефиниции прекращения своей работы при запуске работы нового Верховного суда, в частности, на предмет проверки возможности ликвидации Верховного суда Украины как конституционного органа без внесения изменений в Конституцию. КСУ свой вердикт по данному вопросу до сих пор не вынес.

Отвечая на вопрос журналистов о том, каким именно образом может быть ликвидирован Верховный суд Украины, и.о. главы суда сказал: "Я не знаю, как это должно быть решено, но поставили вопрос в своем конституционном представлении четко – мы видим, что в данном случае не может быть ликвидации, тут может быть какая-то другая форма".

По словам Гуменюка, в Верховном суде Украины работают 13 судей. "Судьи ходят на работу, изучают новое законодательство. Мы работаем и как почтовый ящик – к нам люди обращаются, в том числе, по реабилитационным делам. Мы лишены возможности рассматривать дела, но мы выполняем свои функции", - сказал он. И добавил, что в мировой истории уже наличествовал прецедент параллельного существования двух Верховных Судов. Похожая ситуация была в Хорватии при процессе реорганизации, но там был решен вопрос конституционным судом.

Ранее "Страна" сообщала, что юрист объяснил, почему "старый" ВСУ хочет оспорить судебную реформу и каким коллапсом судебной системы это чревато. Также мы объясняли, почему Запад не дал Порошенко установить полный контроль над новым Верховным судом.