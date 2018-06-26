Нардепы предлагают не применять закон об очищении власти к штатным работникам или негласным агентам КГБ и ГРУ СССР.

Об этом говорится в законопроекте №8525 от 25 июня, опубликованном на сайте парламента.

Автором законопроекта является народный депутат от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук.

Нардеп отмечает, что "в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 3 закона "Об очищении власти" проводится дискриминация граждан по профессиональному признаку – лица, которые работали или даже получили образование в сфере органов государственной безопасности, лишаются права на участие в управлении государственными делами и доступа к государственной службе". Он также считает, что это "противоречит конституционному принципу индивидуальной ответственности".

Как указано в пояснительной записке, проект закона также должен помочь "сохранить кадровый потенциал, необходимый для обеспечения обороноспособности государства".

Отмечено, что 26 июня законопроект передали на рассмотрение профильного комитета Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович опубликовал документ КГБ о "сотрудничестве сионистов и ОУН".

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