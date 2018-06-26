Сегодня в Киеве проходила конференция ОБСЕ по свободе слова в Украине. На ней, в частности, обсуждали ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который получил в России 20 лет колонии.

Сенцова обвиняли в подготовке терактов на территории Крыма. Российское следствие утверждает, что нашло у режиссера взрывчатку - однако Сенцов и официальный Киев это отрицают.

Когда выступающие на конференции затронули эту тему, на сцену вышел неизвестный в военной форме и сделал сенсационное признание.

Из путаных слов мужчины следует, что он во время аннексии Крыма ввез туда некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. Из контекста речи неизвестного следует, что речь шла именно о взрывчатке.

Выступающий также заявил, что у режиссера есть некая информация, которая не выгодна Киеву. По его словам, он решил об этом рассказать, чтобы спецслужбы выявили людей, сдавших Сенцова российским силовикам.

Приводим сенсационную цитату в полном объеме:

"Один из тех предметов (из-за которого вменили терроризм Сенцову - ред.) перевозил я лично - на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма. Другие мероприятия я проводил, но в соцсетях меня (неразборчиво)... до последнего бойца Сакского гарнизона (неразборчиво), на котором я в советские времена проходил срочную службу.

И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть.

Почему я делаю это разглашение? Мне хочется, чтобы спецслужбы наконец выявили тех предателей, которые слили эту информацию и подставили Олега. Понимаете, двадцатку, которую он получил (20 лет заключения - ред.) - это практически смертный приговор - то есть, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими зананиями, как Киеву, так и другим товарищам".

"Страна" идетнифицировала мужчину на видео. В Facebook он представлен как Иван Сирко. По нашим данным, его настоящее имя - Сергей Стериков.

На его странице много фотографий - на самой свежей из них он позирует со спикером Генпрокуратуры Андреем Лысенко.

Стериков часто позирует с украинскими военными и сам носит преимущественно военную форму.

Судя по наградам, "Сирко" служил в АТО:

А судя по этому фото, Стериков - волонтер. В его Facebook упоминается, что он возит для армии помощь по линии канадской диаспоры.

А в этом посте Сирко говорит, что был в Крыму в 2014 году.

Ранее Россия отказала омбудсмену Денисовой в видеосвязи с Олегом Сенцовым.

Сенцов также отказался просить Путина о помиловании.