Организаторы ЛГБТ-"Марша равенства" запланировали продлить маршрут своего шествия в 2019 году в случае увеличения числа его участников.

Об этом в интервью сообщила исполнительный директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник, передают Украинские новости.

"Если в следующем году будет еще больше участников и участниц, то мы просто будем стоять на месте, и поэтому вопрос с продлением или изменением маршрута, я думаю, будет одним из первых на повестке дня при коммуникации с полицией", - сказала она.

Панухник добавила, что считает маршрут, пролегающий через центр Киева, одним из наиболее безопасных, и что при его выборе организаторы учитывали также мнение полиции.

Как сообщала "Страна", врач из Томска сделал предложение девушке из Колумбии после первого гола ее сборной. Колумбийцы обыграли поляков 3:0.

Напомним, что Нацполиция обсудила с евродепутатом Ребеккой Хармс проведение многотысячного гей-парада в Киеве.