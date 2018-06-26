На Подоле в Киеве водитель Jaguar, неправильно припарковавший свой автомобиль, заблокировал движение трамваев.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

"В Киеве на Контрактовой водитель Jaguar заблокировал движение четырех маршрутов трамваев и ушел", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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