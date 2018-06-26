Мобильный оператор Vodafone сообщил о планах запустить 4G-сети в Украине с 1 июля. Диапазон - 1800 МГц.

Об этом сообщает AIN.ua.

В первый день доступ к скоростному мобильному интернету получат жители 50 городов и сел из 10 областей: Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской Полтавской, Сумской, Кировоградской, Херсонской.

1800 МГц - самый популярный в мире диапазон под LTE. До проведения аукциона в марте 2018 года года, эти частоты использовались под мобильную связь GSM, голосовой и мобильный трафик GPRS и EDGE. Vodafone заплатил за свою полосу спектра 1,8 млрд. При этом, как и другие операторы, по условиям лицензии оператор обязан обеспечить работу 4G во всех областных центрах за 2018-й год и в городах свыше 10 000 жителей - за четыре года.

Мобильные операторы lifecell и Vodafone запустили 4G в диапазоне 2600 МГц 30 марта, а Киевстар - в начале апреля.

"Страна" разбиралась, сколько будет стоить 4G в Украине и как проверить свою SIM-карту с телефоном.

У Vodafone нужно набрать на клавиатуре телефона *222# и вызов. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки.

У Киевстар номера USSD запроса *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки телефона.

У Lifecell для проверки нужно набрать *455#.

Отметим, что глава "Киевстара" рассказал, как Порошенко прервал аукцион по 4G.