Националисты заявили, что забросали коктейлями Молотова еще один табор ромов в Киеве
Представители националистичекой организации "Немезида" утверждают, что совершили вооруженное нападение на лагерь ромов вблизи станции метро "Академгородок". По их словам, здесь располагалось около двадцати палаток этого нацменьшинства. Об этом радикалы написали в на своей странице в Facebook.
"По обычаю, развели помойку и наркопритон, что совершенно не устраивало местных жителей, которые привыкли гулять в лесу или рядом с детской площадкой. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого "угостили" их взрывчатыми и горячими подарками. Во время визита нам удалось напугать вредителей и уничтожить несколько палаток, возле которых мы нашли горы шприцев, бутылок из-под алкоголя и мед. препаратов", - пишут радикалы.
Активисты опубликовали лишь маленький видеофрагмент своего похода на табор ромов, где не отображено само нападение.
Также националисты обнародовали в социальной сети фото.
Фото: facebook.com/nemezida.off.ua/
Активисты называют свою организацию объединением националистов, "которым надоело играть в политкорректность". Как утверждали сами представители организации "Немезида", они причастны к нападению на табор ромов в Русановских садах в Киеве.
Как сообщала Страна, сегодня суд арестовал уже третьего подростка по делу о кровавом нападении на лагерь ромов во Львове.
Мы писали, что на погром лагеря ромов во Львове налетчикам дали 4 минуты.
А еще в МВД прокомментировали кровавый погром ромов под Львовом: "Нельзя проследить, кто в лесу расставил палатку".