Представители националистичекой организации "Немезида" утверждают, что совершили вооруженное нападение на лагерь ромов вблизи станции метро "Академгородок". По их словам, здесь располагалось около двадцати палаток этого нацменьшинства. Об этом радикалы написали в на своей странице в Facebook.

"По обычаю, развели помойку и наркопритон, что совершенно не устраивало местных жителей, которые привыкли гулять в лесу или рядом с детской площадкой. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого "угостили" их взрывчатыми и горячими подарками. Во время визита нам удалось напугать вредителей и уничтожить несколько палаток, возле которых мы нашли горы шприцев, бутылок из-под алкоголя и мед. препаратов", - пишут радикалы.

Активисты опубликовали лишь маленький видеофрагмент своего похода на табор ромов, где не отображено само нападение.

Также националисты обнародовали в социальной сети фото.

Фото: facebook.com/nemezida.off.ua/

Активисты называют свою организацию объединением националистов, "которым надоело играть в политкорректность". Как утверждали сами представители организации "Немезида", они причастны к нападению на табор ромов в Русановских садах в Киеве.

Как сообщала Страна, сегодня суд арестовал уже третьего подростка по делу о кровавом нападении на лагерь ромов во Львове.

Мы писали, что на погром лагеря ромов во Львове налетчикам дали 4 минуты.

А еще в МВД прокомментировали кровавый погром ромов под Львовом: "Нельзя проследить, кто в лесу расставил палатку".